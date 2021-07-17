Новости

38 населенных пунктов Иркутской области попали в зону задымления

В результате лесных пожаров, действующих в Иркутской области, Красноярском крае и республике Саха (Якутия), 38 населенных пунктов в пяти районах Приангарья попали в зону задымления. Такие данные приводит МЧС Иркутской области на 17 июля.

В Катангском районе это населенные пункты Ербогачен, Ерема, Непа, Токма, Подволошино.
В Усть-Илимском районе – Железнодорожный, Невон, Седаново, Эдучанка, Подъеланка, Тубинский, Ершово, Бадарминск, Бадарма;
В Киренском районе – Киренск, Петропавловск, Юбилейный, Алымовка, Баншиково, Никилино, Макарово, Кривая лука;
В Мамско-Чуйском районе – Мама, Луговский, Витимский, Колотовка, Мусковит;
В Бодайбинском районе – Бодайбо, Апрельский, Артем, Маракан (расселен), Мамакан, Светлый (расселен), Кропоткин, Балахнинский, Васильевский, Перевоз, Б. Патом.

Пресс-служба МЧС сообщает, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
117 иркутян заболели коронавирусом за последние сутки
Пункт вакцинации в иркутском Сибэкспоцентре откроется в понедельник
В Приангарье зафиксирован рекорд по числу смертей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании