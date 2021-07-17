38 населенных пунктов Иркутской области попали в зону задымления

В результате лесных пожаров, действующих в Иркутской области, Красноярском крае и республике Саха (Якутия), 38 населенных пунктов в пяти районах Приангарья попали в зону задымления. Такие данные приводит МЧС Иркутской области на 17 июля.

В Катангском районе это населенные пункты Ербогачен, Ерема, Непа, Токма, Подволошино.

В Усть-Илимском районе – Железнодорожный, Невон, Седаново, Эдучанка, Подъеланка, Тубинский, Ершово, Бадарминск, Бадарма;

В Киренском районе – Киренск, Петропавловск, Юбилейный, Алымовка, Баншиково, Никилино, Макарово, Кривая лука;

В Мамско-Чуйском районе – Мама, Луговский, Витимский, Колотовка, Мусковит;

В Бодайбинском районе – Бодайбо, Апрельский, Артем, Маракан (расселен), Мамакан, Светлый (расселен), Кропоткин, Балахнинский, Васильевский, Перевоз, Б. Патом.

Пресс-служба МЧС сообщает, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.