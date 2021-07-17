ИАЦ «Альпари»: За неделю индекс МосБиржи упал на 2,7%

К вечеру пятницы российский фондовый рынок остается в минусе. Индекс МосБиржи отступил к 3764 пунктам, ниже, чем прогнозировалось, и может просесть к 3750 пунктам далее. Индекс РТС упал к 1599 пунктам, новая цель продаж находится на отметке 1590 пунктов. За пять торговых дней рублевый индекс снизился на 2,7%, валютный индикатор в свою очередь упал на 2,25%.

Лидерами роста за неделю стали акции «Северстали», где идет коррекция после эмоционального снижения ранее (+7,6%), не отстают акции ММК (+7,6%) и НЛМК (+6,62%). Неплохо поднялись бумаги «НорНикеля» (+4,5%) и «Алроса» (+4,2%). Список аутсайдеров возглавляют акции «ФСК ЕЭС» (-8,2%), а также бумаги «Новатэка» (-5%) и «Ростелекома» (-4,8%).

В пятницу в «зеленой» зоне удалось удержаться акциям ТГК-1 и «Юнипро», в плюсе остались бумаги «Акрона».

Под продажами оказались акции «Полюс Золота», которые реагируют на коррекцию в стоимости базового актива. В минусе акции «НорНикеля», который всю неделю чувствовал себя превосходно в рамках отскока. Бумага стабилизируется около 25180 руб., откуда позже сможет вернуться к росту до 26000 руб.

Доллар США к вечеру снижается, рубль чувствует себя комфортно в рыночных разговорах о будущем ужесточении денежно-кредитной политики. Бакс снижается к 74,11 руб. и может колебаться в рамках 74-75 руб. Евро торгуется также с понижением к 87,50 руб. и может двигаться в диапазоне 87-88 руб. Доллар за неделю снизился на 0,16%, курс евро упал на 0,9%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»