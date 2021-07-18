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48 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за последние сутки

Согласно информации за последние сутки коронавирус обнаружен у 402 человек, это на 1,4% меньше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 80 668 человек.  Такие данные опубликовал региональный оперштаб на 18 июля.

За последние сутки в Иркутской области скончались 48 человек с коронавирусом. Это является очередным рекордом с начала пандемии. От COVID-19 умерли 45 человек, еще 3 человека от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 397 человек

Иркутская область уже несколько дней подряд входит в тройку лидеров в России по суточному числу смертей от коронавируса.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
48 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за последние сутки
Великобритания отказалась от планов массовой вакцинации детей от COVID-19
117 иркутян заболели коронавирусом за последние сутки
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