48 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за последние сутки

Согласно информации за последние сутки коронавирус обнаружен у 402 человек, это на 1,4% меньше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 80 668 человек. Такие данные опубликовал региональный оперштаб на 18 июля.

За последние сутки в Иркутской области скончались 48 человек с коронавирусом. Это является очередным рекордом с начала пандемии. От COVID-19 умерли 45 человек, еще 3 человека от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 397 человек

Иркутская область уже несколько дней подряд входит в тройку лидеров в России по суточному числу смертей от коронавируса.