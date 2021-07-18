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Иркутск и Ангарск лидируют по количеству заразившихся коронавирусом в регионе

Наибольшее число случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Иркутске, Ангарске и Братске. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 18 июля.

Из 402 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 123 (всего 28 790),
  • в Ангарске – 35 (всего 8 128),
  • в Братске – 32 (всего 4 530),
  • в Усолье-Сибирском – 24 (всего 1 804),
  • в Иркутском районе – 18 (всего 5 540).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 28 790,
  2. Ангарск – 8 128,
  3. Иркутский район – 5 540,
  4. Усть-Илимск – 5 285,
  5. Братск – 4 530.

По данным регионального оперштаба, 48 человек с коронавирусом скончались за последние сутки. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 397 человек, заразились 80 668 человек. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Иркутск и Ангарск лидируют по количеству заразившихся коронавирусом в регионе
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