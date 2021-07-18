Иркутск и Ангарск лидируют по количеству заразившихся коронавирусом в регионе

Наибольшее число случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Иркутске, Ангарске и Братске. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 18 июля.

Из 402 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 123 (всего 28 790),

в Ангарске – 35 (всего 8 128),

в Братске – 32 (всего 4 530),

в Усолье-Сибирском – 24 (всего 1 804),

в Иркутском районе – 18 (всего 5 540).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 28 790, Ангарск – 8 128, Иркутский район – 5 540, Усть-Илимск – 5 285, Братск – 4 530.

По данным регионального оперштаба, 48 человек с коронавирусом скончались за последние сутки. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 397 человек, заразились 80 668 человек.