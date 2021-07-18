Иркутск и Ангарск лидируют по количеству заразившихся коронавирусом в регионе

Наибольшее число случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Иркутске, Ангарске и Братске. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 18 июля.
Из 402 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 123 (всего 28 790),
- в Ангарске – 35 (всего 8 128),
- в Братске – 32 (всего 4 530),
- в Усолье-Сибирском – 24 (всего 1 804),
- в Иркутском районе – 18 (всего 5 540).
Читайте также:
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 28 790,
- Ангарск – 8 128,
- Иркутский район – 5 540,
- Усть-Илимск – 5 285,
- Братск – 4 530.
По данным регионального оперштаба, 48 человек с коронавирусом скончались за последние сутки. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 397 человек, заразились 80 668 человек.