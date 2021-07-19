Альфа-Банк запустил благотворительный проект для помощи животным Альфа-Друг

Альфа-Банк вместе с Ассоциацией «Благополучие животных» запустил благотворительный проект Альфа-Друг. Альфа-Друг — это бот-помощник в Telegram и горячая линия по поддержке животных. Мы часто попадаем в ситуации, в которых не знаем, как правильно действовать: например, собака пропала, кошек замуровали в подвале или с животными в магазине жестоко обращаются.

На эти ситуации у бота есть подробные пошаговые инструкции. Если случай экстренный, Альфа-Друг соединит со специалистом горячей линии — он подскажет, как действовать в той или иной ситуации, поделится полезной информацией. А ещё он поможет найти новых друзей — котиков и собак, которых можно забрать из дружественных приютов.

До сих пор в России не было единой линии для консультации про помощь животным. Альфа-Банк решил восполнить этот пробел: теперь пообщаться со специалистами можно как в чате, так и по телефону.

Много лет Альфа-Банк участвует в добрых делах: развивает медицину и помогает тяжелобольным детям совместно с фондом Линия жизни, поддерживает одарённых студентов через программу Альфа-Шанс. Проект Альфа-Друг — первый шаг банка в благотворительности для животных.

Президент Альфа-Банка Олег Сысуев отметил: «В России благотворительность сосредоточена на людях, а системной заботы о животных нет. Но мы считаем, что помогать нужно всем: поэтому мы придумали Альфа-Друга. По итогам пилотного запуска на сотрудников видим очень хороший отклик — уже помогли решить много важных вопросов, а некоторые из питомцев нашли дом».

«Совместный проект с Альфа-Банком — это большой шаг вперед. Ведь теперь у каждого жителя нашей страны есть возможность оперативно получить качественную и профессиональную информацию про помощь животным. Консультантами на линии и в чате работают эксперты в области работы с животными и опытные волонтеры. Мы уверены, что проект сделает жизнь животных, их владельцев и просто неравнодушных людей немного проще и безопаснее», — комментирует Маруся Лежнева, директор Ассоциации «Благополучие животных».

Запустить бота и познакомиться с Альфа-Другом можно по ссылке https://t.me/alfa_friend_bot.