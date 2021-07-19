Банк «Открытие» выплатил две трети суммы возмещения вкладчикам «Энергомашбанка»

Банк «Открытие» выплатил страховое возмещение по вкладам почти семи тысячам клиентов санкт-петербургского «Энергомашбанка». Общая сумма выплат превысила 6 млрд рублей.

По данным на 15 июля, сумма выплаченного возмещения составила более 6,2 млрд. рублей. Это 68% от общего объёма обязательств, который должен возместить банк «Открытие» вкладчикам «Энергомашбанка».

Частным клиентам денежные средства выплачиваются в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента могут быть переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке «Открытие».

Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке «Открытие» сейчас одни из самых привлекательных на рынке — до 6% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете «Моя копилка». Также банк предлагает моментально оформить дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием, кэшбэком до 3% на все покупки и оплатой ЖКХ в мобильном приложении.

Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. «Открытие» предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции «Тест Драйв» — 3 месяца бесплатного обслуживания при подключении пакета услуг «Свой бизнес». Также юридические лица могут разместить в банке «Открытие» средства на депозите по повышенной ставке. Процентную ставку и другие условия по вкладам можно уточнить в любом отделении банка.

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Санкт-Петербурге «Энергомашбанка» 9 июня 2021 года в связи с полной утратой капитала.

«Энергомашбанк» занимал 145-е место по размеру активов в российской банковской системе и входил в систему страхования вкладов.