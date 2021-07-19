АКРА подтвердило рейтинг банка «Союз» на уровне ВВB-(ru), изменив прогноз на «позитивный»

Банк «Союз» сообщил, что рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне ВВB-(RU), изменив прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».

Как следует из рейтингового пресс-релиза АКРА, кредитный рейтинг банка «Союз» обусловлен удовлетворительными бизнес-профилем и достаточностью капитала, низкой оценкой риск-профиля, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также возможностью получения экстраординарной поддержки от материнской структуры — СПАО «Ингосстрах».

К одному из ключевых факторов, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, было отнесено выполнение нормативов достаточности капитала по регулятивным стандартам (на 01.06.2021 Н1.2 составил 11,7%, Н1.0 — 14,2%) с существенным запасом.

Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «Позитивный» отражает ожидания АКРА относительно возможного повышения оценки риск-профиля, в том числе в связи с последовательным улучшением качества кредитного портфеля банка. «Позитивный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

АКРА отметило, что стратегия банка «Союз» в среднесрочной перспективе направлена преимущественно на дальнейшее усиление рыночных позиций в автокредитовании, построение системы кросс-продаж с основным акционером и развитие систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Банк «Союз» сфокусирован на развитии интегрированных продуктов, выступая в качестве звена международной страховой Группы ИНГО.

Кроме того, аналитики оценивают позицию банка по ликвидности и фондированию как адекватную. Банк способен выдержать значительный отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового сценариев АКРА. В случае необходимости банк «Союз» также может дополнительно привлекать средства в рамках сделок РЕПО благодаря незначительному обременению портфеля ценных бумаг на отдельные даты (на 31.03.2021 обременение портфеля ценных бумаг сделками РЕПО отсутствовало). На более длительных сроках дисбалансов ликвидности также не отмечается (на 31.03.2021 показатель дефицита долгосрочной ликвидности, ПДДЛ, составил около 90%). Диверсификация источников фондирования банка «Союз» оценивается как приемлемая: средства физических лиц составляют 41% обязательств, юридических — 55%. Средства от Банка России на 31.03.2021 на балансе банка отсутствовали.

Олег Панарин, Председатель Правления банка «Союз»:

– Изменение прогноза рейтинга со «Стабильного» на «Позитивный» - это важная оценка положительных изменений в бизнесе и риск-менеджменте банка «Союз», происходящих на фоне кризисных явлений в экономике и потрясений в финансово-банковской сфере, через которые мы прошли в течение последних месяцев. Команда Банка целенаправленно работает над повышением показателей рентабельности и операционной эффективности, улучшением качества портфелей в розничном и корпоративном блоках, цифровой трансформацией бизнес-процессов и сервисов, что позволяет надеяться на дальнейшую позитивную эволюцию кредитных рейтингов.

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг Банка СОЮЗ (АО) был опубликован АКРА 29.12.2017.