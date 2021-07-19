Акционный счет: Росбанк начисляет 6% на любой ежедневный остаток

Росбанк предлагает своим клиентам новый сберегательный счет – #Акционный. Акция позволит новым клиентам банка, а также тем, кто открыл счет в Росбанке в течение последних двух месяцев, оформить сберегательный счет с выгодной ставкой 6% годовых с ежемесячной выплатой процентов.

По сберегательному счету #Акционный действует единая процентная ставка 6% до конца 2021 года с единственным ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 3 млн рублей.

Одним из основных преимуществ нового предложения заключаются в удобстве автоматического пополнения счета, ежемесячных выплатах, фактическом расчёте процентов на каждодневной основе, а также снятии средств со счета и пополнении счета без потери процентов.

Принять участие в акции могут физические лица, являющиеся клиентами банка не более 60 дней на момент обращения; клиенты, имевшие вклады и сберегательные счета при условии, что все они были закрыты на момент обращения; клиенты с совокупной остаточной суммой по счетам и вкладам, не превышающей 10 тысяч рублей, которые за последние 3 месяца не совершили ни одной операции по счету или карте, включая снятие наличных. Также, открыть сберегательный счет #Акционный могут зарплатные клиенты банка.

Сберегательный счет #Акционный доступен к открытию как в дополнительном офисе банка, так и онлайн.

Сберегательный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях Банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн физическому лицу, который стал клиентом Банка, в течение последних 60 (шестьдесят) дней на дату обращения за открытием Сберегательного счета «#Акционный», клиенту, у которого ранее имелись открытые в Банке вклады и / или сберегательные счета, в случае, если все такие вклады (сберегательные счета) были закрыты до момента обращения клиента за открытием Сберегательного счета «#Акционный», клиенту, у которого совокупная сумма остатков по счетам, сберегательным счетам и вкладам, открытым в Банке, не превышает 10 тыс. руб., который за последние 3 мес. не совершили ни одной операции, которая привела к изменению баланса денежных средств на счете/карте, включая снятие наличных, клиенту, получившему специальное предложение от Банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток и действуют с 30.06.2021 по 31.12.2021. Максимальная допустимая сумма на Сберегательном счете «#Акционный» 3 000 000 рублей. Максимальное количество Сберегательных счетов «#Акционный» у одного Клиента - не более 1 (одного). Процентные ставки с 01.01.2022 г. устанавливаются в соответствии с базовыми условиями Сберегательного счета. Условия действительны на 01.07.2021г. ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама.