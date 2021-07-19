Китай стал крупнейшим покупателем российской говядины, следует из данных квартального отчета Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка о состоянии рынка мяса в России. По итогам первого квартала 2021 года поставки говядины в Китай выросли в 20 раз, а доля страны в общем объеме российского экспорта этого вида мяса превысила 55%. В тройку ведущих экспортеров отечественной говядины также вошли Саудовская Аравия и Казахстан.

По итогам первых трех месяцев текущего года Китай1 возглавил список крупнейших импортеров российской говядины2, обойдя лидера прошлогоднего рейтинга Вьетнам. Объем поставок на крупнейший азиатский рынок увеличился более чем в 20 раз год к году с 179 тонн в январе-марте 2020 года до 3,66 тыс. тонн в 2021 году. Экспорт отечественной говядины в этот же период увеличился в 2,5 раза с 2,6 тыс. тонн в первом квартале 2020 года до 6,5 тыс. тонн в 2021 году.

«Необходимость компенсировать падение внутреннего производства свинины вследствие вспышки африканской чумы свиней в 2018-2019 годах открыло китайский рынок для зарубежных производителей мяса», - поясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Так, по данным экспертов, в 2019-2020 годах Китай кратно увеличил импорт мяса в страну: поставки говядины на внутренний рынок выросли вдвое по сравнению с 2018 годом, импорт мяса птицы вырос в 3 раза до 1,5 млн тонн, а свинины3 – в 2,6 раза до 5,7 млн тонн.

«Высокие темпы роста экспорта в первом квартале текущего года объясняются как эффектом низкой базы, так и конкурентоспособной ценой, которая обеспечивает российской говядине популярность среди китайских потребителей», - добавляет Андрей Дальнов.

По данным ЦОЭ, на китайском рынке востребовано как недорогое бескостное мясо, так и премиальная говядина.

«Необходимость поддерживать импорт мяса на высоком уровне будет сохраняться как минимум в течение следующих 5 лет, пока будут ощущаться последствия вспышки африканской чумы свиней. Поэтому в ближайшие годы Китай будет оставаться крупнейшим импортером продукции российских производителей, а импорт российской говядины в Китай продолжит расти высокими темпами. При этом роль экспорта в структуре отечественного рынка будет увеличиваться, так как экспорт говядины дает возможность отечественным производителям диверсифицировать каналы продаж и получать стабильные валютные поступления», - прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

Наибольшие темпы роста объемов импорта в физическом выражении показали Гонконг (+245% до 234 тонн в первом квартале 2021 года), Саудовская Аравия (+141% до 497 тонн) и Узбекистан (в 107 раз до 256 тонн).

«Увеличение российскими производителями объемов экспорта в Гонконг можно объяснить тем, что Гонконг был открыт для поставок говядины еще в 2019 году, а материковый Китай – только в 2020 году. Некоторые игроки уже успели наладить поставки через Гонконг и не стали менять «точку входа» на рынок. В то же время перемещение Саудовской Аравии с 5 на 2 место в рейтинге крупнейших импортеров российской говядины связано с тем, что сейчас идет активная работа со стороны производителей по освоению рынка Ближнего Востока, в приоритете такие страны как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар», - комментирует Андрей Дальнов.

Отрицательную динамику поставок из России показали Украина (-44% до 78 тонн в 1 квартале 2021 года), Вьетнам (-42% до 415 тонн в январе-марте 2021 года) и Гана (-22% до 295 тонн).

«Более активной диверсификации географии поставок мешают сохраняющиеся ограничительные барьеры, бюрократизированность процедур по доступу на рынки других стран, а также жесткая конкуренция», - рассказывает Андрей Дальнов.

По итогам первых трех месяцев 2021 года, производство говядины в России осталось на уровне прошлого года, составив 314 тыс. тонн. Производство в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 1% до 139,4 тыс.тонн против 138,4 тыс.тонн годом ранее, в фермерских хозяйствах – выросло на 8% до 32,4 тыс. тонн. Импорт мяса говядины за этот период год к году сократился с 70,1 тыс.тонн до 55,9 тыс.тонн.

«По нашим прогнозам, в ближайшие годы производство будет расти со средним темпом в 1,5% в год в первую очередь за счет увеличения объемов производства в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах, занятых в сегменте разведения крупного рогатого скота», - добавляет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

1 Без Гонконга, Макао и Тайваня

2 Включая пищевые субпродукты КРС

3 Учитывается свинина и пищевые субпродукты из свиней