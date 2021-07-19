Райффайзенбанк приглашает JAVA-разработчиков получить оффер за один день

Райффайзенбанк расширил подход к найму. Теперь для того, чтобы получить оффер, не нужно проходить несколько интервью в разные дни — достаточно прийти на встречу с СТО и продуктовыми командами, пройти техинтервью, выбрать продукт и задачи, над которыми нравится работать, и получить оффер в тот же день.

В рамках One Day Offer специалистам в JAVA-разработке предлагают сократить путь к новым профессиональным челленджам и совершить глубокое погружение в специфику продуктовых команд быстрее, чем в классическом подходе к поиску работы. Приходя в офис, участники знакомятся с командами, проходят техническое интервью с Java-экспертом , играют и получают призы. А вечером того же дня — предложение о работе от той команды, которая понравилась участнику — при условии, что интерес оказался взаимным.

«Мы решили, что лучше всего эту активность описывает концепция „раньше выбирали вас, теперь выбираете вы“. Она максимально отвечает нашему подходу в общении с будущими членами нашей команды — мы ищем людей, которым интересна профессиональная реализация, челлендж в комфортной обстановке», — отмечает Ольга Полковникова, руководитель отдела по подбору персонала Райффайзенбанка.

Первый One Day Offer состоится 24 июля с 12.00 до 17.00 в новом офисе банка в БЦ «Мегаполис», даты последующих событий будут определены позже.

Оставить заявку на участие в One Day Offer 24 июля можно на сайте.