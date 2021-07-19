У Сибири появится куратор

Во всех федеральных округах России появится курирующий вице-премьер. В правительстве объясняют создание нового института кураторства необходимостью единой экономической политики в регионах для достижения национальных целей, сообщает РБК. Распределение произошло в соответствии с заявлением президента России Владимира Путина: во время прямой линии 30 июня он объявил, что курирующие вице-премьеры появятся у всех федеральных округов.

Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, например, Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас в правительстве она, в частности, отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию. А Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.