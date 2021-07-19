Новости

У Сибири появится куратор

Во всех федеральных округах России появится курирующий вице-премьер. В правительстве объясняют создание нового института кураторства необходимостью единой экономической политики в регионах для достижения национальных целей, сообщает РБК. Распределение произошло в соответствии с заявлением президента России Владимира Путина: во время прямой линии 30 июня он объявил, что курирующие вице-премьеры появятся у всех федеральных округов.

Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, например,  Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас в правительстве она, в частности, отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию. А Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
В Бурятии ужесточат контроль за соблюдением ограничений в туристических зонах
130 человек заразились коронавирусом в Иркутске
В Иркутске возобновили массовые уличные зарядки с 17 июля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании