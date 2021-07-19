Иркутская область – в числе регионов с самой низкой продолжительностью жизни в Сибири

Ожидаемая продолжительность жизни в Сибири за 2020-й год снизилась на 1,5 года – до 69,60 года. Самая низкая продолжительность жизни в СФО зафиксирована в Тыве (66,25 года) и Иркутской области (68,25 года), а лидирует по данному показателю Томская область (71,17 года), следует из данных Росстата.

Иркутская область уступает по продолжительности всем соседним регионам. Так, в Красноярском крае она оставляет 69,82 года, в Республике Бурятия – 70,29 года, в Саха Якутии – 71,10 года.

В среднем по России показатель опустился на 1,8 года – до 71,54 года. Самая высокая продолжительность жизни в России при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года), следует из данных Росстата.