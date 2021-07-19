Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров

Презентации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса регионов Сибири будут представлены на II Байкальском международном форуме партнеров, который пройдет 18-20 августа в Иркутске, сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири. Форум организует Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке Правительства Иркутской области и ТПП России.

Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов «Инвестиции в регионах России. Диалог напрямую с инвесторами. Защита проектов и работа над ошибками» будет посвящена обсуждению состояния инвестиционного климата в Сибирском федеральном округе, анализу источников и инструментов финансирования проектов развития бизнеса, а также оценке эффективности государственных мер поддержки субъектов МСП. Эксперты площадки рассмотрят предварительно отобранные инвестиционные проекты по открытию новых производств в Сибири, прокомментируют тенденции и риски, дадут разработчикам профессиональные рекомендации.

Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь рассказал, что активное участие в подготовке стратегической сессии принимает Комитет по финансам и инвестициям ТПП ВС под председательством управляющего ВТБ в Иркутской области Александры Макаровой. Решено, что в состав экспертной группы стратегической сессии войдут представители Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Ассоциации «Гильдия экспертов финансового рынка», Ассоциации венчурного и инновационного финансирования, а также руководители региональных филиалов ведущих банков – Сбербанка, Альфа-Банка, АТБ, Росбанка, Промсвязьбанка, институтов поддержки предпринимательства и др.

В настоящее время проходит сбор резюме проектов с целью их предварительного анализа специалистами банков и фондов. Наиболее перспективные инвестпроекты будут вынесены на обсуждение экспертов стратегической сессии, которая пройдет в смешанном онлайн/офлайн формате.

Партнерами БМФП - 2021 выступают Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ. Участие в мероприятии примут представители органов власти всех уровней, дипломатических ведомств, банковских институтов, бизнес-объединений и экспортоориентированных компаний России, Китая, Кореи, Монголии, Германии, Республики Беларусь и других стран.

Ознакомиться с программой БМФП – 2021, зарегистрироваться для участия и направить инвестпроект на рассмотрения экспертной группы можно на официальном сайте форума: https://www.bmfp.ru/ или по e-mail: dcp@tppvs.ru.