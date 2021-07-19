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У каждого четвертого сотрудника в Иркутской области изменился рабочий график из-за третьей волны

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У 23% работающих сотрудников из Сибири, в том числе, из Иркутской области, изменился график работы в связи с третьей волной пандемии коронавируса. Из них 14% были переведены на гибридный режим (часть дней из офиса, часть - из дома), еще 8% перешли на удаленную работу, а 1% работников были отправлены в отпуск, таковы результаты опроса hh.ru.

– Чаще всего на новый график, предполагающий ограниченное появление в офисе или полный переход на удаленную работу, переводили представителей IT-сферы (34%) и начинающих специалистов (38%), – подчеркивает в hh.ru.

Профсферы, которых почти не коснулись изменения графика, это, в первую очередь, производство, там 81% сотрудников работают полную неделю в офисе или на территории работодателя, а также строительство – 71% сотрудников продолжают работу в прежнем режиме. 

В целом, 53% сотрудников компаний работают в настоящий момент в офисе. В марте таких в Иркутской области было 84%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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