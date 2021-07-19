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Число госпитализаций с коронавирусом в Иркутской области увеличилось до 6 043

Число госпитализированных с коронавирусом в Иркутской области превысило отметку шесть тысяч. За последние сутки в медучреждения поступило 92 заболевших, всего находится на лечении 6 043. Растет число больных на амбулатораном лечении – +238 (всего 5325). Всего в регионе развернуто 6 736 коек. Такие данные предоставил оперштаб на 19 июля.

Согласно информации за последние сутки коронавирус обнаружен у 398 человек, это на 1% меньше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 81 066 человек. 

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За последние сутки в Иркутской области скончались 39 человек с коронавирусом: непосредственно от COVID-19 умерли 35 человек, еще 4 от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 432 человека.

Иркутская область по суточному числу смертей от коронавируса уже несколько дней подряд входит в тройку лидеров в России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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