Турцию снова могут закрыть для туристов из-за нового дельта-ковида

«Конечно, нет никаких гарантий, что этого не случится», передает издание «Турпром» слова министра туризма Мехмета Нури Эрсой из эфира CNNTürk.

Тем не менее, вчера глава Министерства туризма пока далёк от того, чтобы «бить тревогу». Он полагает, что Турция входит в процесс «постепенной нормализации». Решающую роль в этом процессе он отводит вакцинации.

При этом г-н Эрсой, отметил, что июнь завершился в соответствии с ожиданиями и у туррынка амбициозные цели на июль. «Турция потеряла 65% доходов и 68% количества туристов в 2020 году по сравнению с 2019 годом», – также сообщил министр. Однако он добавил, что Европа потеряла соответственно 80% туристов и 88% доходов.