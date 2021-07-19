Братский алюминиевый завод отметил 55-летие

15 июля 1966 года был запущен в работу электролизер №1224, сообщает «Братская студия телевидения».

С начала работы БрАЗа и по сегодняшний день на заводе изготовили 44,5 миллиона тонн алюминия. Впереди ещё большие достижения, говорят в руководстве завода. В ближайшем будущем начнётся масштабная модернизация производства. Будет перестроено до 50 % существующих мощностей.

В новых корпусах установят современные электролизеры РА 550. Это собственная разработка РУСАЛа.

На смену Содербергу придёт технология обожжённого анода, что позволит значительно сократить влияние на окружающую среду и улучшить условия труда заводчан. Несмотря на вводимые пошлины, которые существенно сократят прибыль РУСАЛа, металлурги не намерены отступать от своих планов.

– Сегодня, сохраняя все традиции, которые были заложены нашими ветеранами, мы продолжаем наши производственные успехи, нашу уникальную экологическую модернизацию. Мы готовимся к строительству нового завода. Мы разрабатываем новые социальные проекты, которые позволят нам не только работать в комфортных условиях, но и жить в комфортной среде города Братска, – Евгений ЗЕНКИН, управляющий директор Братского алюминиевого завода.

Новые проекты под эгидой БрАЗа – зарекомендовавший себя бренд. С 2000 года, когда предприятие вошло в состав компании РУСАЛ, основанной Олегом Дерипаской, в развитие территории присутствия металлурги стали инвестировать значительные средства. Для поддержки и развития социальных и культурных инициатив, экономики, спорта, образования. Только в прошлом году сумма вливаний в экономику Братска составила 903 миллиона рублей.