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В Иркутске возобновили массовые уличные зарядки с 17 июля

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17 июля во всех округах Иркутска возобновили занятия на свежем воздухе, отменённые две недели назад из-за напряженной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

Организаторы сообщают, что уличные зарядки ведутся с середины мая в 35 округах Иркутска и пользуются популярностью среди горожан. 

Расписание занятий можно увидеть здесь.         

Кроме того, на портале Год спорта в Иркутске 12 июля стартовали новые направления бесплатных онлайн-марафонов от федеральной сети фитнес-клубов World Class и Fizruk.: «Здоровая спина» и «Спортивная семья». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутске возобновили массовые уличные зарядки с 17 июля
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