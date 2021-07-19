В Иркутске возобновили массовые уличные зарядки с 17 июля

17 июля во всех округах Иркутска возобновили занятия на свежем воздухе, отменённые две недели назад из-за напряженной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

Организаторы сообщают, что уличные зарядки ведутся с середины мая в 35 округах Иркутска и пользуются популярностью среди горожан.

Расписание занятий можно увидеть здесь.

Кроме того, на портале Год спорта в Иркутске 12 июля стартовали новые направления бесплатных онлайн-марафонов от федеральной сети фитнес-клубов World Class и Fizruk.: «Здоровая спина» и «Спортивная семья».