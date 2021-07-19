Задымленными от лесных пожаров остаются девять населенных пунктов в Бодайбинском районе

В области действуют 30 крупных возгораний.

Как сообщили SIA.RU в МЧС, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано.

На утро 19 июля в Иркутской области действуют 30 пожаров (Бодайбинский – 6, Катангский – 15, Киренский – 3, Мамско-Чуйский – 2, Нижнеилимский – 1, Усть-Удинский – 3) на площади 37 716 га, из них 4 пожара локализованы на площади 4 667 га.

Напомним, что Иркутская область занимает второе место в России по площади лесных пожаров. В Приангарье горит 32,6 тыс. га леса, действует 31 пожар.