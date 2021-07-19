Михаил Задорнов награжден государственным орденом Японии за вклад в развитие российско-японских отношений

Это орден Восходящего солнца второй степени. Его вручают за личный вклад в развитие отношений между Японией и Россией. Торжественная церемония награждения прошла в московской резиденции посла Японии в РФ Тоёхисы Кодзуки, сообщили SIA.RU в пресс-службе банка.

В качестве депутата Государственной думы Михаил Задорнов принимал непосредственное участие в становлении российско-японских межпарламентских отношений, а затем на протяжении многих лет занимал руководящие посты в группе по связям с Японией. Депутатская группа занималась формированием культурных связей, налаживанием политического диалога между Россией и Японией, который активно развивается и в настоящее время.

Перейдя на работу в банковский бизнес Михаил Задорнов занимается развитием экономических отношений между двумя странами, в том числе – в финансовой сфере.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, награда имеет восемь степеней. Со второй половины XX века им были награждены десятки граждан СССР и России, политики, деятели науки и искусства, востоковеды и исследователи Японии.