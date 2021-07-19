Педагогам Иркутской области задерживают зарплату

На жалобы в интернете обратил внимание заместитель прокурора области, сообщили SIA.RU в прокуратуре.

«Заместителем прокурора Иркутской области Вячеславом Бабенко предостережен региональный министр образования о недопустимости нарушений федерального законодательства, которые могут повлечь несвоевременную выплату заработной платы работникам образовательных организаций региона», – говорят в ведомстве.

Поводом к объявлению предостережения явились публикации в сети, свидетельствующие о недостаточном финансовом обеспечении государственных гарантий. В результате заработная плата работникам образовательных организаций выдана не в полном размере.

Вопросы соблюдения трудовых прав работников образования находятся на контроле прокуратуры.