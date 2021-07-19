В ковидные госпитали Прангарья доставили 250 тонн кислорода

Кислород поступает в госпитали ежедневно в соответствии с потребностью. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

– Его привозят партиями разного объёма. В третью волну потребление кислорода, действительно, выросло, но региональное правительство делает все возможное, чтобы не допустить дефицита, – отметил глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков.

В регионе работает несколько производителей жидкого кислорода. Дополнительно его привозят из других субъектов: Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Хабаровска.

В ближайшие сутки в госпитали на территории региона будет отгружено 16 тонн кислорода.

Напомним, на 19 июля число госпитализаций с коронавирусом в Иркутской области увеличилось до 6 043. За последние сутки в медучреждения поступило 92 заболевших. Растет число больных на амбулатораном лечении – +238 (всего 5325).