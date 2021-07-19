Россия заняла второе место в мире по динамике ипотеки

Согласно рейтингу РИА Новости, за три года прирост составил 85%.

Наша страна уступила лишь Казахстану, там ипотечный портфель в банках увеличился на 116%. Высокие приросты продемонстрировали также Белоруссия (+68%) и Эстония (56%).

Хороший результат России и ее соседей эксперты связывают главным образом со снижением ставок.

В 2020 году в РФ было выдано 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,28 миллиона в 2019 году. При этом в денежном выражении объем выданной за год ипотеки по итогам 2020 года составил 4,3 триллиона рублей (2,9 триллиона в 2019 году). Таким образом, даже относительно рекордного 2018 года количество ипотечных сделок выросло на 16%, а в деньгах рост составил 42%.