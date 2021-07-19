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В Бурятии ужесточат контроль за соблюдением ограничений в туристических зонах

В Бурятии решили ужесточить контроль за исполнением гостиницами и гостевыми домами порядка заселения отдыхающих и туристов. Такое решение региональный оперштаб принял сегодня, 19 июля. Оно связано с тем, что в районах с популярными местами массового отдыха сохраняется высокая заболеваемость COVID-19.

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– Так, в Северобайкальском районе показатель заболеваемости в 1,5 раза превышает среднерайонный. В г. Северобайкальск тоже показатели превысили среднерайонный, такая же ситуация в Баргузинском, Кабанском, Тункинском и Прибайкальском районах. То есть это все районы, где находятся популярные курортные, туристско-рекреационные зоны, – сообщил главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.

Заселение в коллективные средства размещения осуществляется при условии предоставления отдыхающими сертификата о наличии профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании COVID-19, либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения.

Напомним, что в Бурятии с 12 июля отменили двухнедельный локдаун, введенный с 27 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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