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Поражение легких при коронавирусе стало развиваться вдвое быстрее

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Оно наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше, сообщает ТАСС. 

«Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр также отметил, что распространение вируса среди населения и течение заболевания у пациентов ускорились.

Напомним, что в ковидные госпитали Прангарья доставили 250 тонн кислорода. Кислород поступает в госпитали ежедневно в соответствии с потребностью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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