Поражение легких при коронавирусе стало развиваться вдвое быстрее

Оно наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше, сообщает ТАСС.

«Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр также отметил, что распространение вируса среди населения и течение заболевания у пациентов ускорились.

Напомним, что в ковидные госпитали Прангарья доставили 250 тонн кислорода. Кислород поступает в госпитали ежедневно в соответствии с потребностью.