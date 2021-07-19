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Ремонт четырех мостов стартовал на Байкальском тракте

Это переправы через реки Бурдаковка, Бурдугуз, Грязнуха и Бутырка, сообщили SIA.RU в администрации области.

Они расположены на участке с 32 по 42 километр. Специалисты проведут ремонт пролетных строений и опор. В связи с этим на мостах будет перекрыта одна полоса движения. Для регулирования потоков транспорта организуют реверсивное движение – установят временные светофоры, разметку и дорожные знаки.

На эти цели из федерального и областного бюджета направлено 204,8 млн рублей.

Работы на четырех мостах являются частью ремонта на Байкальском тракте. На отрезке с 32 по 42 километр специалисты подрядной организации выравнивают профиль дороги, меняют асфальтобетонное покрытие. Затем установят дорожные знаки и нанесут разметку. Общая стоимость работ составляет 125,7 млн рублей. Завершить ремонт дороги и четырех мостов планируется 30 октября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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