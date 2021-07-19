En+ Group в одиннадцатый раз проводит волонтерский проект «360»

En+ Group объявила о старте традиционного экологического проекта «360», который является частью комплексной программы «Мир со знаком плюс». Ее главная цель - защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа начата в 2011 году по инициативе основателя компании и общественного деятеля Олега Дерипаски. Она включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты.

В 2021 году проект «360» пройдет по трем направлениям: онлайн-экомарафон, эко-акции у водоемов в городах присутствия предприятий компании – Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде, а также традиционная уборка мусора на Байкале, которая будет организована для муниципальных образований, расположенных непосредственно возле озера.

Жители всех регионов страны смогут присоединиться к проекту «360» в рамках онлайн-марафона, регистрация на который начнется 19 июля на сайте https://360-online.ru. Участникам будет необходимо выполнить 4 чек-листа с заданиями от профессиональных экоблогеров. Главным призом экомарафона станет книга с автографом известного ведущего и профессора МГУ Николая Дроздова. Он же является создателем и главного чек-листа, который поможет экологично собраться в поход или на пикник.

22 июля состоится выход федерального подкаста «Кто бы говорил» с темой «Экопривычки и эковолонтёрство: почему это проще, чем кажется». Специальный гость программы - почётный волонтер «360» Екатерина Смирнова. Вместе с ведущими она будет разбираться в экомифах и полезных привычках, говорить о развитии экоосознанности и о том, как это способно помочь экологии планеты.

26 июля выйдет таймлапс, который покажет один день на Байкале. Звуковой дорожкой для него станет аудиоальбом «Голоса Байкала», созданный в рамках «360» в прошлом году.

Кульминацией проекта станет традиционная волонтерская акция, которая пройдет 4 сентября в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде. В этот день добровольцы проведут уборку мусора и благоустройство городских территорий. Регистрация на акцию откроется 16 августа на сайте https://project-360.ru.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, отметила:

«En+ Group – компания, которая последовательно подходит к решению социально-экологических вопросов регионов. Инициативы компании носят постоянный характер и нацелены на реальное решение экологических проблем. Проект «360» - узнаваем и любим в регионах присутствия En+ Group, жители которых с удовольствием принимают в ней участие больше десяти лет. Благодарим всех за совместный труд и предлагаем присоединиться к проекту «360» в этом году!».

Проект «360» - это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс» и одна из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании. За годы существования он прошел путь от корпоративной акции по уборке мусора до масштабного движения, которое помогает людям менять свое отношение к взаимодействию с окружающим миром. За время реализации проекта эковолонтерами стали порядка 148 000 человек. С их помощью было убрано более 4500 т мусора в различных регионах России. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.