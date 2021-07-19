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В садоводствах по Байкальскому тракту и Мельничной пади ограничат электроснабжение

20 июля в некоторых СНТ по дороге на Мельничную Падь и по Байкальскому тракту, а также в селе Олха Шелеховского района будет ограничено электроснабжение. Об этом сообщает «Иркутскэнергосбыт». Это связано с профилактическими, ремонтными и строительными работами на электрических сетях.

– Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, – говорится в сообщении.

Единый энергетический информационно-справочный центр по круглосуточному телефону "Горячей линии"8-800-100-9-777 (звонок бесплатный со всех стационарных и мобильных телефонов Иркутской области).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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