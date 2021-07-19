Двое иркутян выступят за сборную России на олимпиаде в Токио

Это дзюдоистка Ирина Долгова и стрелок Артём Черноусов. Глава Иркутской области Игорь Кобзев решил поддержать спортстменов на своей странице в Инстаграм.

Ирина заслуженный мастер спорта, имеет массу наград российских, европейских, мировых чемпионатов. Это её вторая олимпиада.

– Бои начнутся 24 июля. Так что держим кулачки и верим, что у Ирины всё получится. В её родном Братске даже объявили акцию в соцсетях - #ДОЛГОВАБРАТСКСТОБОЙ. Не сомневаюсь, что Ирина почувствует поддержку земляков, – отметил Игорь Кобзев.

Артём Черноусов мастер спорта международного класса. Буквально месяц назад он пополнил копилку своих наград. Взял золото на Кубке мира.

– Нет никаких сомнений, что у Артёма есть все шансы завоевать медали на главных стартах планеты, – написал глав региона. – Понимаю, как непросто в условиях жестких ограничений и при пустых стадионах спортсменам собраться с духом. Это серьёзное физическое и психологическое испытание. Но я верю в наших ребят. Они смогут и преодолеть стресс, и показать всё, на что способны. Желаю им только победы!