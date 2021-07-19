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Почти 450 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины

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На 19 июля в Иркутской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 449 тысяч жителей области, сообщил глава региона Игорь Кобзев. Это составляет 18,9% населения области. Вторым компонентом вакцины привиты 322 тысячи.

Однако темпы вакцинации в регионе по-прежнему отстают от общероссийских. В России на 19 июля привито 22,13% населения.

Глава региона также сообщил, что сегодня начал работать мобильный пункт вакцинации в иркутском "Сибэкспоцентре", где с утра до 12 часов пришли 175 человек. В день этот мобильный пункт будут посещать до 500 человек. По словам губернатор, это позволит снизить нагрузку на поликлиники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Почти 450 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины
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