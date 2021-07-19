В Иркутске самый дорогой бензин в Сибири

Иркутск занимает первое место по стоимости литра топлива в Сибирском федеральном округе. Мэр города Руслан Болотов обратился в Правительство Иркутской области с просьбой разобраться в вопросе, сообщает пресс-служба мэрии.

– Ко мне поступает большое количество обращений от горожан в связи со значительным ростом цен на бензин и дизельное топливо. Очевидно, что повышение стоимости топлива влечет за собой рост цен на товары и услуги, а значит, негативно повлияет на бюджет многих иркутских семей. Направил письмо председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву с просьбой в ближайшее время организовать совещание и совместно выработать меры по недопущению дальнейшего роста цен, – подчеркнул Руслан Болотов. – Если проанализировать общероссийские цены на топливо, можно сделать вывод, что дороже, чем в Иркутске, бензин и дизель реализуют только в южных регионах страны, на Дальнем Востоке и в труднодоступных северных районах.

Отметим, сегодня Иркутская область занимает первое место в Сибирском Федеральном округе по росту цен на нефтепродукты. По данным Росстата от 12 июля, средняя стоимость одного литра топлива в Иркутске составляет 48,82 рубля и продолжает расти.

Напомним, что стоимость бензина га бирже бьет рекорды. Цены на топливо растут вслед за мировыми нефтяными котировками, а также на фоне высокого спроса в отпускной сезон. Вместе с тем независимые АЗС жалуются на риски банкротств в связи убыточностью розничной торговли.