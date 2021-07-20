«Никаких проблем нет, цена не растет». Сибирские ритейлеры – о ситуации на рынке бананов

Несмотря на рост цен на бананы до пятилетних максимумов, в крупных сибирских торговых сетях ситуация и с ценами, и с поставками стабильна. Это связано с наличием действующих долгосрочных контрактов. «Нам не страшны скачки цен, которые сейчас наблюдаются на рынке», – сообщили SIA.RU ритейлеры.

– ООО «Маяк» (иркутская ГК «Слата») получает бананы по контракту, нам поставляют фиксированный объем по фиксированной цене на протяжении всего года, – прокомментировала ситуацию Ирина Береснева, коммерческий директор ТС «Слата». – Данный контракт был подписан в январе 2021 года и до января 2022 мы обеспечены бананами по фиксированным ценам. На сегодняшний момент цена в торговых сетях «Слата» и «Хлеб Соль» на бананы закреплена и не будет превышать 99,99 руб. Это принципиальное решение по данному продукту и никаких изменений в цене до конца августа мы точно не видим.

В красноярском холдинге «Командор» также подтверждают, что ситуация стабильна.

– У нас сегодня по бананам никаких проблем нет, цена не растет, – говорит руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов. – Мы уже давно работаем напрямую с импортерами по годовым контрактам с фиксированной ценой. Возим бананы из Эквадора. Это позволяет нам обеспечить стабильность отгрузок и поставок. Сложно комментировать ситуацию у других игроков рынка, но по нашей компании и в прогнозе сложностей не вижу, у нас сейчас даже есть некий профицит бананов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, российские торговые сети столкнулись со сложностями в закупке бананов и ростом оптовых цен на 40% из-за снижения урожая в Эквадоре на фоне неблагоприятных погодных условий. Сами поставщики из Эквадора цены на бананы не повышали, утверждает Наталья Багдасарян, представитель эквадорской компании Triny Fresh S.A., экспортирующей бананы в Россию. По ее словам, в Эквадоре цена бананов в долларах осталась на уровне прошлых лет, а повышение цен – результат спекуляций посредников, продающих их в России.