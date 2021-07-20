Азиатско-Тихоокеанский банк заработал 1,3 млрд рублей прибыли по итогам 1-го полугодия 2021 года

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) показал положительный финансовый результат согласно российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2021 года. Чистая прибыль банка за полгода составила 1,3 млрд рублей. При этом важно отметить, что в 2020 году за весь отчетный период (12 месяцев) банк заработал 1,86 млрд рублей.

«Как правило, первая половина года считается «слабой» с точки зрения финансовых показателей, однако АТБ уже сейчас показывает положительную финансовую динамику. Мы разрабатываем и внедряем новые продукты, которые пользуются спросом как среди постоянных, так и среди новых клиентов банка: и в рознице, и в корпоративном бизнесе. В первом полугодии мы реализовали пилот повышения эффективности сети с целью достижения целевого соотношения затрат и доходов. По итогам первых 6 месяцев года банк вышел в лидеры по объемам заключенных СВОП сделок с золотом, а также стал первым банком в России, который совершил операцию с новым инструментом на Московской Бирже – КСУ (клиринговый сертификат участия на драгоценные металлы). Корпоративный бизнес банка показал исторически самые высокие значения по росту как активного, так и пассивного портфелей, а портфель банковских экспресс - гарантий АТБ вырос почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обороты по торговому эквайрингу клиентов АТБ выросли в 2 раза, достигнув отметки 1 млрд рублей», - прокомментировал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Коровин.

Показатели эффективности банка:

6 мес. 2021 6 мес. 2020 Рентабельность активов (ROA) 2,1% 1,6% Рентабельность капитала (ROE) 14,7% 10,0% Операционная эффективность (CIR) 53,3% 67.7% Чистая прибыль, млн руб. 1 301 806



Портфель кредитов клиентам – юридическим и физическим лицам - вырос с начала года на 12,4% (или на 10,6 млрд руб.) до 96,1 млрд руб., в т.ч. портфель кредитов физическим лицам увеличился на 11,4% до 65,8 млрд руб. (без учета кредитов для микробизнеса).

Доход от размещения средств в 1-й половине 2021 года составил 6,6 млрд руб., что на 13,6% выше, чем в 1-м полугодии 2020 г. Расходы на привлечение ресурсов увеличились незначительно по сравнению с прошлым годом - на 2,4% до 1,9 млрд руб., что совокупно дало увеличение чистого процентного дохода в сравнении с прошлым годом на 18,9%.

Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,1% и составил 1,0 млрд руб.

Операционные расходы за первые 6 месяцев 2021 года снизились по сравнению с первым полугодием прошлого года на 2,3% и составили 3,2 млрд рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) в отчетный период составило 53,3%, что на 14,4 п.п. ниже показателей прошлого года.

Капитал банка увеличился с начала года на 6,7% и составил 16,4 млрд руб.; по состоянию на 1 июля 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,9%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.