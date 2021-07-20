Азиатско-Тихоокеанский банк запустил ежемесячный дайджест ТОП-3 лучших акций для владельцев карт банка

С 12 июля 2021 года держатели карт АТБ Visa, Mastercard и Мир начали получать самые актуальные и выгодные акции от платежных систем, а также советы и интересные механики с использованием продуктов и услуг банка.

Сборник лучших бонусных предложений поступает на электронную почту клиента, а также публикуется в социальных сетях АТБ: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники и Twitter.

Держатели карт АТБ также могут самостоятельно ознакомиться с полным списком акций, бонусов и специальных программ от ведущих платежных систем на сайте банка в разделе Скидки и акции.

Первый вышедший мейлер посвящен теме «Путешествий». В него попали 3 акции: