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Азиатско-Тихоокеанский банк запустил ежемесячный дайджест ТОП-3 лучших акций для владельцев карт банка

С 12 июля 2021 года держатели карт АТБ Visa, Mastercard и Мир начали получать самые актуальные и выгодные акции от платежных систем, а также советы и интересные механики с использованием продуктов и услуг банка.

Сборник лучших бонусных предложений поступает на электронную почту клиента, а также публикуется в социальных сетях АТБ: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники и Twitter.

Держатели карт АТБ также могут самостоятельно ознакомиться с полным списком акций, бонусов и специальных программ от ведущих платежных систем на сайте банка в разделе Скидки и акции.

Первый вышедший мейлер посвящен теме «Путешествий». В него попали 3 акции:

  1. Кэшбэк 20% за оплату путешествий картой «Мир». Представлена механика, которая позволяет получить дополнительную выгоду с помощью «Универсальной карты» от АТБ - бесплатно сделать перевод кредитных средств в течение 15 дней после оформления и воспользоваться льготным периодом возврата денежных средств до 120 дней.
  2. Сборник акций от Mastercard для планирования и организации путешествий – полезные сервисы, покупка товаров для поездки, авиабилетов и многое другое.
  3. Для путешествующих на автомобилях – приятная возможность выиграть 1 млн рублей при оплате топлива на АЗС «Газпромнефть» от 30 литров картами Visa АТБ.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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