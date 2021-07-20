ВТБ Капитал Инвестиции подарили 500 тысяч акций российских компаний клиентам

ВТБ Капитал Инвестиции с начала июня подарили своим клиентам более 500 тысяч акций российских компаний за прохождение обучения торговлей ценными бумагами. Подарки получили более 60 тыс. новых клиентов. Запуск кампании позволил в два раза увеличить число открываемых брокерских счетов в ВТБ по сравнению с майским показателем: только в июне новыми клиентами стало более 25 тысяч человек.

Акция стартовала 1 июня и продлится до 31 июля: все новые клиенты ВТБ Капитал Инвестиции, открывающие брокерский счет, могут получить в подарок ценные бумаги. Для этого им прямо в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» нужно пройти уроки специального курса по инвестициям, разработанного для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов. Они дают базовые знания, необходимые для успешного старта в инвестициях: об особенностях акций, облигаций, фондов, валюты и золота. Дается представление о том, как собирать портфель и как им управлять, а также о тонкостях и нюансах инвестиционного процесса. На прохождение урока требуется всего несколько минут, после предлагается пройти мини-тест. Ответив правильно минимум на два вопроса из трех, клиент получает акцию российской компании в подарок. Курс состоит из 10 уроков, соответственно, можно собрать портфель из 10 акций.

К настоящему моменту в среднем подарочный портфель участника кампании состоит из 8 акций, его стоимость — порядка 700 рублей. Подарочные бумаги отображаются в портфеле в отдельном разделе. Если клиент принимает решение, что данная инвестиция ему не интересна, акцию можно будет продать по рыночной цене, деньги от сделки поступят на следующий день и их можно будет вывести на реквизиты из анкет участника акции.

«Число инвесторов, которые только приходят на рынок и пробуют инвестиции впервые, продолжает расти. Для нас важно, чтобы у клиентов, только открывающих брокерские счета, были как минимум базовые знания о рынках для успешного старта: тогда они будут застрахованы от неоправданных рисков, и инвестиции принесут хороший результат. Для этого мы разработали курс, который можно пройти прямо в приложении, и чтобы немного стимулировать клиентов получать эти знания, предложили акции в подарок. Сегодня более 80% клиентов, открывающих счета, проходят этот курс. Наша кампания также позволяет последить за сформированным портфелем, понять, как ведет себя рынок, как меняется стоимость бумаг, без риска собственными средствами», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ Мои Инвестиции регулярно признаются лучшим приложением для инвестиций на российском рынке в рамках различных конкурсов. В мае оно стало победителем премии Investfunds Awards. Сегодня это не только доступ более чем к 10 000 различных инструментов на 33 биржах мира, но и качественная аналитика, новости, инвестиционные идеи. Число ежедневно использующих приложение пользователей только с начала года выросло на треть и превысило 300 тысяч. Ежедневно в мобильном приложении совершается порядка 1 млн сделок, обороты по которым стабильно выше 100 млрд рублей в день.