Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии 2021 выросла в три раза – до 18 млрд рублей по РСБУ

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ в 1-м полугодии 2021 года составила 17,9 млрд рублей*, что почти в 3 раза выше результата прошлого года. Активы банка выросли с начала года на 18% и превысили отметку в 3,2 трлн рублей.

Чистый процентный доход** в 1-м полугодии 2021 года увеличился до 43,8 млрд рублей (+40% год к году) на фоне роста объемов кредитования. Чистый комиссионный доход** вырос до 14,7 млрд рублей (+63% год к году), основными драйверами роста выступило банкострахование, транзакционные и документарные операции.

Операционный доход увеличился на 31% год к году*** и составил 60,1 млрд рублей, что обусловлено существенным ростом объемов бизнеса. Соотношение операционных расходов к операционному доходу составило 59%.

Расходы по созданию резервов**** (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам 1-го полугодия 2021 года составили 4,2 млрд рублей, что на 70% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Показатель соотношения резервов к средним активам составил 0,3% против 1,4% годом ранее.

За январь-июнь 2021 года клиентский кредитный портфель***** нетто (без учета межбанковских кредитов) вырос на 18% и составил 1 719 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) увеличился на 18% до 1 349 млрд рублей, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) – на 19% до 370 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка за отчетный период составила 3,2% на 1 июля 2021 года с учетом присоединения Роскосмосбанка (РКБ). Покрытие неработающих кредитов составило 102% на конец 1-го полугодия.

Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) за январь-июнь 2021 года увеличились на 21% до 2 542 млрд рублей. При этом объемы привлечения на счета до востребования выросли на 24%, а их доля в средствах клиентов увеличилась с 52% до 53% за отчетный период. Средства на счетах юридических лиц на 1 июля 2021 г. составили 2 027 млрд рублей, а средства на счетах физических лиц - 515 млрд рублей.

Собственные средства (капитал) банка на 1 июля 2021 г. составили 315 млрд рублей, увеличившись на 16% с начала года за счет прибыли текущего периода, а также присоединения РКБ и включения в состав источников основного капитала бессрочного субординированного депозита от ГК «Роскосмос» в размере 27 млрд рублей. Нормативы достаточности капитала находятся существенно выше минимально требуемых уровней с учетом применимых регуляторных надбавок (Н1.1=10,2%, Н1.2=11,4%, Н1.0=13,6%).

Показатели ликвидности на 1 июля 2021 г. находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 103% (при регуляторном минимуме 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 191% (минимум 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) превышает 100%.

* Согласно предварительным неконсолидированным данным

** Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме, а также ряда аналитических корректировок

*** Без учета единовременного дохода, полученного в 1 квартале 2020 года в размере 7,5 млрд рублей

**** Расходы по созданию резервов были скорректированы на сумму изменения резервов по валютным кредитам из-за изменения курсов валют

***** Данные по балансу представлены согласно 806-й форме (неконсолидированные данные).