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ПСБ и УБРиР объявили об объединении банкоматной сети

Теперь клиенты могут вносить и снимать наличные денежные средства в банкоматах обоих банков без дополнительных комиссий.

С присоединением нового участника партнерская сеть ПСБ увеличилась более чем на 1000 банкоматов, 750 из которых оснащены устройствами cash-in с возможностью внесения наличных. Большая часть банкоматной сети УБРиР расположена в регионах Урала и Сибири.

На сегодняшний день собственная и партнерская сеть ПСБ насчитывает 9800 устройств в 3000 городах и населенных пунктах России. Партнерами сети являются Альфа-Банк, Россельхозбанк и УБРиР.

Объединение банкоматных сетей позволит повысить доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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