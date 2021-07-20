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Райффайзенбанк открыл демо-доступ к мобильному приложению для малого бизнеса

Предприниматели могут протестировать мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн в демо-режиме. Сервис доступен бизнесменам, которые еще не стали клиентами банка.

Для этого достаточно скачать приложение для iOS или Android, и нажать кнопку демо верхнем правом углу на основном экране. В демо-версии можно оценить все функции приложения для бизнеса.

«Такой тест-драйв поможет предпринимателю принять взвешенное решение при выборе банка. В демо-версии можно оценить все доступные функции, понять принцип их работы и насколько быстро и удобно можно ими пользоваться», — отметил Никита Ендальцев, руководитель по развитию клиентского опыта в мобильном приложении для бизнеса Райффайзенбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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