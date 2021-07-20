Райффайзенбанк открыл демо-доступ к мобильному приложению для малого бизнеса

Предприниматели могут протестировать мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн в демо-режиме . Сервис доступен бизнесменам, которые еще не стали клиентами банка.

Для этого достаточно скачать приложение для iOS или Android, и нажать кнопку демо верхнем правом углу на основном экране. В демо-версии можно оценить все функции приложения для бизнеса.