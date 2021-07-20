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Райффайзенбанк: возврат ж/д билетов в июне вернулся к уровням начала пандемии

В июне 2021 года многим путешественникам пришлось изменить планы и отказаться от авиа- и ж/д билетов, а также вернуть оплаченные туры. Суммы возвратов выросли, а количество данных билетов стало рекордным.

Активнее всего возвращали билеты на железнодорожный транспорт — количество возвратов было выше, чем в апреле 2020 года, когда в крупных российских городах вводили жесткие ограничения из-за распространения коронавируса нового типа и для перемещения между регионами требовался пропуск. Стоимость возвращенных билетов оставила более 55,5 млн рублей — для сравнения, в марте 2020 года их вернули на 56 млн рублей.

Спрос на авиаперевозки остается стабильным — пик возврата билетов пришелся на апрель, после чего стабилизировался. Сейчас уровень возвратов вернулся к показателям сентября—октября 2020 года и находится в пределах стандартных значений.

При этом возврат турпутевок остается рекордно высоким уже три месяца — в апреле, мае и июне клиенты сдавали максимальное количество путевок с апреля 2020 года. Уже в апреле сумма возвратов была почти втрое выше, чем в марте. Средняя стоимость сдаваемой путевки увеличилась с 14,5 тыс. до 21,5 тыс. рублей.

«Расходы на туризм и путешествия выросли, и активность в этом сегменте восстанавливается. Но весной и в начале лета 2021 года клиентам приходилось менять планы, и объем возврата рост. При этом изменения почти не затронули авиаперевозки, а спрос на внутренний туризм продолжает расти», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк проанализировал транзакции более 2 млн клиентов из 300+ российских городов.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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