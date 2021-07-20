Сеть Красное & белое может выйти на IPO

ПСБ оценивает бизнес в 294 млрд руб.

Контролирующий акционер сети Красное & белое предположил выход ритейлера на IPO. И хотя сама компания на данный момент не подтвердила подготовку к нему, для Mercury Retail Group концентрация на алкомаркетах и вывод по отдельности бизнесов на биржу - является здравой стратегией для восстановления, считают аналитики ПСБ:

– Мы предварительно оценили сеть в 294 млрд руб. исходя из мультипликаторов EV/Sales.

Mercury Retail Group, контролирующий акционер бренда «Красное & Белое», наняла E&Y для проведения due diligence перед ее возможным IPO. По предварительной информации, обсуждается несколько вариантов размещения: IPO в районе 15–20% с перспективой дополнительного размещения до 25–30%. Сеть алкомаркетов Красное & белое на данный момент не подтвердила факт подготовки к IPO.

После закрытия сделки по продаже Дикси для Mercury Retail Group вывод сети Красное & белое является вполне логичным. Ранее, в рамках объединения в DKBR Mega Retail Group Limited, у сети не получилось эффективно объединить несколько сильно отличающихся бизнесов (к примеру, Дикси по результатам 2020 г. показала такую же выручку, как и в 2018 году, несмотря на взрывной рост ритейла в пандемию), следовательно, появилась потребность менять стратегию. Отделение сетевого широкоформатного ритейлера Дикси и концентрация на алкомаркетах (Красное и белое и Бристоль) – является здравой стратегией для восстановления группы. В случае если в России разрешат онлайн-торговлю алкогольной продукцией, то обе сети смогут занять определенную нишу в развивающейся тенденции экспресс-доставок.

Выручка Красное & белое по итогам прошлого года выросла на 26,4%, до 490,5 млрд рублей (данные InfoLine). Сейчас сеть занимает почти половину рынка специализированной алкогольной розницы с долей 48,9%. Второй по размеру игрок – также сеть Mercury Retail Group, Бристоль (выручка по итогам 2020 года 136,4 млрд рублей). Существует мнение, что логичнее вывести на биржу объединенные сети «Красное & белое» и «Бристоль», однако мы не видим явной синергии от данного слияния и считаем, что специализация каждого бизнеса по-отдельности и возможный дальнейший вывод на IPO «Бристоль» принесет большую выгоду для группы.

Мы предварительно оценили сеть алкомаркетов в 294 млрд руб., отталкиваясь от мультипликаторов EV/Sales российских ритейлеров Магнит, Лента, X5, а также компании Beluga Group, в чей состав входит алкомаркет Винлаб, (т.к. рентабельность винных сетей зачастую выше, чем у чисто продуктовых ритейлеров). Считаем саму идею выхода на IPO логичной и перспективной, а лучшим временем для размещения - легализация онлайн-торговли алкоголем (если решение будет положительным).