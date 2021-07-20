ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцинация от коронавируса беременных женщин имеет больший приоритет, чем принято было считать раньше. Об этом сообщает РБК.

Беременные имеют повышенный риск тяжелой формы коронавирусной инфекции. Заболевание COVID-19 повышает вероятность преждевременных родов, а новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии, говорится в заявлении ВОЗ.

В связи с этим беременных поместили на второй этап эпидемиологических сценариев дорожной карты приоритизации. Это означает, что страны с ограниченным объемом вакцин должны прививать будущих матерей во вторую очередь — после медперсонала, пожилых граждан и людей с хроническими болезнями.