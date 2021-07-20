Новости

ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных

Читайте также:

Доставку лекарств организовали в Иркутской области
20 июля 2021
ВОЗ рекомендовала кормящим матерям привиться от COVID
20 июля 2021

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцинация от коронавируса беременных женщин имеет больший приоритет, чем принято было считать раньше. Об этом сообщает РБК.

Беременные имеют повышенный риск тяжелой формы коронавирусной инфекции. Заболевание COVID-19 повышает вероятность преждевременных родов, а новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии, говорится в заявлении ВОЗ.

В связи с этим беременных поместили на второй этап эпидемиологических сценариев дорожной карты приоритизации. Это означает, что страны с ограниченным объемом вакцин должны прививать будущих матерей во вторую очередь — после медперсонала, пожилых граждан и людей с хроническими болезнями.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4022)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных
ВОЗ рекомендовала кормящим матерям привиться от COVID
Почти 450 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании