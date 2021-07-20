Иркутская область подписала соглашение с Корпорацией «Туризм.РФ»

Иркутская область стала одним из трёх первых регионов, заключивших соглашение с Корпорацией «Туризм.РФ». Аналогичные документы подписали республики Алтай и Бурятия.

Правительство Иркутской области и Корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве 19 июля в Москве. Подписи под документом поставили Губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. Участие в церемонии подписания принял Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Иркутской области.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, соглашения позволят начать совместную работу регионов и Корпорации по федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры» нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Дмитрий Чернышенко:

– Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. Здесь важно применять комплексный подход. Например, развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения. Кроме того, это повысит и инвестиционную привлекательность субъектов. Напомню, для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки: льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставной капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур и другие. Взаимодействие с инвесторами будет осуществлять Корпорация «Туризм.РФ».

Сергей Суханов:

– Наша задача – создать качественные всесезонные курорты, выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними, распределить туристические потоки. Соглашения дают старт масштабной работе регионов и корпорации. В результате туристы получат современные гостиницы, доступные, безопасные и интересные туристические маршруты, а регионы – ясный план действий по развитию туристического потенциала территории, включая оценку социально-экономического эффекта, обоснование создания инфраструктуры и новые рабочие места.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

– Соглашение о сотрудничестве с Корпорацией «Туризм.РФ» – это начало большой совместной работы. Уже через несколько недель мы ждём приезда в Иркутскую область экспертной группы специалистов Корпорации, которые на месте ознакомятся с туристическими объектами и разработают концепцию развития этих территорий. Ещё раз подчеркну, что все мероприятия будут проводиться с учётом экологического баланса. Нанесение ущерба окружающей среде недопустимо. Сохранение уникальной природы региона – одно из основных требований Соглашения, которое было подписано сегодня.

Иркутская область традиционно в числе лидеров в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России: по итогам 2020 года Иркутская область стала 15-й в этом списке. Также регион входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 млн человек, что позволит увеличить вклад от туризма в ВРП в два раза (с 0,7% до 1,5%) и создать дополнительно 5 000 рабочих мест.