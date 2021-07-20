Крупнейшие строительные компании заявляют о кризисе отрасли

«СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга (строила Крымский мост), «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан» пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы, которые погрузили отрасль инфраструктурного строительства в убытки и долги, передает РБК.

Путин в конце июня поручил премьеру Михаилу Мишустину «рассмотреть» это письмо и «доложить», следует из документа. Письмо прорабатывается, сказал источник в правительстве. РБК направил запросы в пресс-службу Белого дома, аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительство, а также в «СГМ-Мост», «Стройтрансгаз» и «Автобан».

Отрасль с 2015 года фиксирует убытки, которые суммарно за пять лет достигли 137 млрд руб.

Руководитель InfraONE Research Александра Галактионова сказала РБК, что перечисленные проблемы действительно актуальны для всех строителей. По ее словам, наибольшего масштаба они достигают в регионах. Общее сальдо прибылей и убытков компаний из топ-170 строительной отрасли по итогам 2019 года оказалось отрицательным (-22,5 млрд руб.) против положительного результата (+14,6 млрд руб.) годом ранее, говорит эксперт (полных данных за 2020 год пока нет).

Основные причины такого кризиса заключаются в том, что система управления рисками в рамках госконтрактов (большинство инфраструктурных проектов реализуются на средства из бюджета) не содержит порядка оценки соответствия работ, формируя «презумпцию виновности» подрядчика, пишут строители Путину.

Система ценообразования в бюджетном строительстве не соответствует рыночным реалиям и не учитывает расходы на банковские гарантии, проценты на привлечение промежуточного финансирования при казначейском сопровождении. А понятие «предпринимательского дохода» в принципе отсутствует в структуре цены, добавляют они.

«Сложившаяся ситуация характеризует состояние отрасли инфраструктурного строительства как кризисное, что создает неприемлемые риски как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны», – утверждают авторы письма. По их словам, стройка формирует более 5% ВВП России, а дефицит транспортной инфраструктуры является основным фактором, сдерживающим «опережающее развитие национальной экономики».