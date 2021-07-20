Росводресурсы увеличили сбросы на Иркутской ГЭС до 3200 м³/с

Росводресурсы в пятый раз за июль увеличивают сбросы на Иркутской ГЭС в связи с высокой приточностью в озеро Байкал. С 20 июля сбросы нарастят до 3200 м³/с. Такое решение принято 19 июля на совещании, в котором приняли участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Глава региона утверждает,что 3200 м³/с – это предел, дальше увеличивать сбросы нельзя.

По прогнозам метеорологов, в июле полезный приток в озеро Байкал составит 6000-7000 м³/с, это 120-140 % нормы.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, делать сбросы надо сейчас, пока созданы максимально подходящие условия. Иначе ближе к осени ущерб для жителей ниже по течению Ангары может быть несоизмеримо больше.

– Выхода у нас нет. Придется сейчас увеличивать объём сброса. До 3200 кубометров. Это верхняя граница. Больше – нельзя, – сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм.

Ситуация остается на особом контроле МЧС Иркутской области в связи с рисками возможного подтопления.

Ученые утверждают, что надо менять систему регулирования уровня Байкала. Они не могут объяснить, чем руководствовались законотворцы в 2001 году, искусственно ограничив диапазон колебаний уровней воды в озере между отметками 456 и 457 метров по условной Тихоокеанской системе высот (постановление №234 от 26 марта 2001 года). Они считают цифры надуманными.

– Для озера характерен затяжной маловодный период, который сменяется резким подъёмом уровня воды. Научно-исследовательская работа, которую проводил Институт водных проблем, и не только она, показала, что в заданных рамках невозможно удержаться физически, – комментирует Виталий Чуканов, научный сотрудник Института водных проблем РАН. – К тому же метровый диапазон – он противоестественный: подгоняя Байкал под эти ограничения, мы уходим от природного гидрологического режима. В природе амплитуда колебаний уровня намного больше. И в том числе это разнообразие гидрологических режимов сформировало уникальную экосистему Байкала.