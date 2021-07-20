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Режим ЧС ввели в лесах Бодайбинского района

Он начнет действовать с 19 июля, сообщили SIA.RU в администрации области.

Это связано с ухудшением лесопожарной обстановки. Сейчас в Бодайбинском районе действует пять крупных лесных пожаров, зарегистрированных с 14 по 18 июля.

За минувшие сутки ликвидировано два ранее зарегистрированных пожара в Усть-Удинском и Киренском районах на общей площади 3107 га.

Локализованными на утро 20 июля остаются по два пожара в Усть-Удинском, Катангском, Мамско-Чуйском районах, по одному – в Бодайбинском, Нижнеилимском и Чунском районах. Общая площадь этих очагов составляет 3734 га.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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