План по защите от «большой воды» разработают в Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев обсудил тему защиты региона от «большой воды» с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации Дмитрием Кирилловым.

– В 2021 году нашему региону из федерального бюджета по линии Росводресурсов на это перечислено почти 250 миллионов рублей. Большую часть направили на расчистку русла реки Ия. Именно она летом 2019 года разделила жизни тысяч людей на «до» и «после». Работаем и по другим рекам. В прошлом году взялись за Ушаковку, и нынешнее лето показало, что не зря. В этом году начали расчищать русла ручья Зуевский ключик в Тайшете, рек Большая и Малая Осиновка, Солзан в Байкальске, – подчеркнул губернатор.

По словам Игоря Кобзева, до конца недели регион разработает план приоритетных мероприятий по охране населенных пунктов от водной угрозы. Он будет рассчитан на ближайшие три года.

Глава региона также прокомментировал очередное увеличение сбросов воды на Иркутской ГЭС из-за повышения уровня Байкала. По его мнению, сделать это надо сейчас, пока созданы максимально подходящие условия. Ближе к осени ущерб для жителей ниже по течению Ангары может быть несоизмеримо больше.

– Выхода у нас нет. Придется сейчас увеличивать объём сброса. До 3200 кубометров. Это верхняя граница. Больше – нельзя. Будем постоянно мониторить ситуацию на реке, – сообщил губернатор.