Потеря работы, пандемия и инфляция: иркутяне – об угрозах их накоплениям

Привычка откладывать деньги с ежемесячного заработка присуща большинству работающих жителей Иркутской области (78%), однако есть причины, которые могут помешать их финансовым целям. Таковы результаты опрос hh.ru.

Самая критичная ситуация, которая может нарушить финансовые планы – это внезапная потеря работы, 62% назвали эту причину. Кроме того, фатально может сказаться на планах собственная болезнь или проблемы со здоровьем у близкого человека (48%), а также инфляция (32%). Среди других факторов, которые угрожают накоплениям, жители Иркутской области перечислили мировой экономический кризис, дефолт, очередную пандемию, санкции со стороны иностранных государств, а также задержку или снижение зарплаты и непредвиденные расходы. Лишь 6% уверены, что их капитал максимально защищен от внешних факторов.

Чтобы накопить нужную сумму, 73% соискателей, которые откладывают деньги, готовы отказаться от регулярного обновления гаджетов, еще 67% пожертвуют посещением ресторанов и развлекательных мероприятий.

Большинство тех, кто не занимается накоплением личного капитала, основной причиной, почему они не делают этого, назвали низкую зарплаты, которая не успевает за ростом цен (60%).

Опрос проводился с 09 мая по 17 мая 2021 среди 2261 соискателей, в том числе из Иркутской области