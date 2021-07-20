Смертность от COVID-19 в Иркутской области остается на высоком уровне

За прошедшие сутки от новой инфекции скончались 36 человек. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 468 человек. Такие данные предоставил оперштаб на 20 июля.

Всего находится на лечении в области 5 918 человек. Растет число больных на амбулатораном лечении – +288 (всего 5 613).

Согласно информации, за последние сутки коронавирус обнаружен у 395 человек. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 81 461 человека.

Иркутская область по суточному числу смертей от коронавируса уже несколько дней подряд входит в тройку лидеров в России.