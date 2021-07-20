Банк «Открытие»: ключевая ставка к концу года составит 6,25-6,5%

На фоне повышенных темпов инфляции и позиции регулятора в отношении спроса как причины роста цен, а также высоких – более 7% к концу года – ожиданий рынка по ключевой ставке, Банк России с высокой вероятностью перейдет в режим умеренно-жестокой денежной политики на ближайшем заседании или заседании в сентябре, отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research»:

– По нашим оценкам, к концу года ключевая ставка выйдет за пределы «нейтрального коридора» ключевой ставки 5-6% и составит 6,25-6,5%.

Рост ключевой ставки прежде всего приведет к росту депозитных ставок для населения и предприятий, а также кредитных ставок для наименее рискованных категорий кредитов и заемщиков с наиболее надежным профилем. Впрочем, с учетом ужесточения нормативов, удорожание коснется и потребительского беззалогового кредитования.

Инфляция по итогам июня осталась на высоком уровне, составив 0,69% м/м; годовой темп роста цен вырос до 6,5% г/г по сравнению с 6,0% г/г в мае. При этом, по оценкам «Открытие Research», треть месячного прироста цен связана исключительно с сезонным увеличением на 38% м/м стоимости турпоездок в Турцию и нехарактерным для июня ростом цен на плодоовощную продукцию на 2,4% (медиана составляет -0,7% за последние 10 лет). Годовые темпы роста цен различных компонент инфляции также не сближаются. Так, если годовой темп роста цен на непродовольственные товары длительного потребления ускорился с 8,7% в мае до 9,4% г/г, а рост цен на продовольствие (без учета сезонной продукции) ускорился с 7,7 до 8,0% г/г, то рост цен на непродовольственные товары текущего потребления и платные услуги находятся ниже целевого уровня регулятора.

С учетом замедления роста внутреннего спроса, сокращения цен на сырьевые активы в связи с распространением в мире штамма «дельта-плюс», ужесточения денежно-кредитной политики и нормативов, направленных на торможение кредитования населения, а также исчерпания действия временных факторов, мы ожидаем замедления инфляции к концу года ниже уровня 5,5%.