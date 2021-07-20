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Более 12 тысяч абитуриентов поступают в этом году в колледжи и техникумы Иркутской области

В наступающем учебном году предусмотрено 15 программ, сообщили SIA.RU в администрации области.

Среди них:

  • повар,
  • маляр,
  • швея,
  • слесарь механосборочных работ,
  • слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,
  • рабочий по обслуживанию зданий,
  • оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
  • столяр. 

В 34 организации планируется принять 1 258 обучающихся. 

В связи с эпидемиологической ситуацией поступающим рекомендовано направить заявление о приеме, а также необходимые документы, через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме. 

Прием документов осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации – до 25 ноября. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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