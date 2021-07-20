Более 12 тысяч абитуриентов поступают в этом году в колледжи и техникумы Иркутской области

В наступающем учебном году предусмотрено 15 программ, сообщили SIA.RU в администрации области.

Среди них:

повар,

маляр,

швея,

слесарь механосборочных работ,

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,

рабочий по обслуживанию зданий,

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,

столяр.

В 34 организации планируется принять 1 258 обучающихся.

В связи с эпидемиологической ситуацией поступающим рекомендовано направить заявление о приеме, а также необходимые документы, через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме.

Прием документов осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации – до 25 ноября.