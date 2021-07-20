Более 12 тысяч абитуриентов поступают в этом году в колледжи и техникумы Иркутской области

В наступающем учебном году предусмотрено 15 программ, сообщили SIA.RU в администрации области.
Среди них:
- повар,
- маляр,
- швея,
- слесарь механосборочных работ,
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,
- рабочий по обслуживанию зданий,
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
- столяр.
В 34 организации планируется принять 1 258 обучающихся.
В связи с эпидемиологической ситуацией поступающим рекомендовано направить заявление о приеме, а также необходимые документы, через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме.
Прием документов осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации – до 25 ноября.